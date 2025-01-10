Президент подписал поправки по вопросам дипломатической службы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию", сообщает Zakon.kz.

Закон разработан в целях реализации указа президента от 13 апреля 2022 года № 872 "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" и плана действий по его реализации.

Основными положениями закона являются исключение излишне детализированных норм, устранение правовых пробелов. Ранее депутаты предложили наделить правительство компетенцией по утверждению порядка отчуждения государственного имущества, закрепленного за органами дипломатической службы, находящегося за пределами Казахстана.

Наряду с этим к ветеранам дипломатической службы предлагается приравнять лиц, ранее занимавших должности в международных организациях. Депутатами выработаны нормы, нацеленные на защиту трудовых и социальных прав персонала дипломатической службы, работающих и завершивших трудовую деятельность в международных организациях.

Таким образом, персонал дипломатической службы по окончании работы в международной организации, находившийся на дипломатической службе непосредственно до назначения на работу, назначается на должность не ниже той, которую он занимал в МИД без проведения конкурсного отбора в течение трех месяцев со дня освобождения от должности. При этом данная норма не будет распространяться на лиц, занимавших непосредственно до назначения на работу в международную организацию политическую государственную должность.

В целях применения единого подхода к назначению руководителей загранучреждений законом предлагается наделить министра иностранных дел полномочиями по продлению срока непрерывной работы генеральных консулов.