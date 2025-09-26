Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Ермека Кошербаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия в многосторонних форматах, а также повышения эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.

Ранее сообщалось, что Ермек Кошербаев стал министром иностранных дел Казахстана.