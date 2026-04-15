Президент Касым-Жомарт Токаев направил послание президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своем письме глава государства выразил поддержку и солидарность с ОАЭ в текущей сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что под сильным, мудрым и дальновидным руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна его страна достойно преодолеет вызовы и продолжит свой стратегический курс динамичного развития.

Касым-Жомарт Токаев вновь отметил, что дипломатия и конструктивный диалог остаются единственным надежным инструментом достижения долгосрочного мира и стабильности.

Содержание данного послания президента Казахстана отражает высокий уровень взаимного доверия, стратегический характер сотрудничества и подтверждает искренне братские отношения между народами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Токаеву доложили о 21,5 млрд долларов инвестиций через МФЦА.