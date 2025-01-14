ЦИК зарегистрировала Асылбека Нуралина депутатом Мажилиса Парламента РК

Центральная избирательная комиссия Казахстана 14 января зарегистрировала Асылбека Нуралина депутатом Мажилиса Парламента, сообщает Zakon.kz.

"В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и решением Бюро Общественного объединения "Народная партия Казахстана", вакантный мандат передан Нұралину Асылбеку Жамашұлы", – сообщили в пресс-службе ЦИК.

Одновременно ЦИК приняла решение о прекращении полномочий депутата Мажилиса Гаухар Танашевой.

"Признать утрату Танашевой Гаухар Шаймерденқызы полномочий депутата Мажилиса на основании постановления Бюро Общественного объединения "Народная партия Казахстана" от 23 декабря 2024 года № 27", – говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Полномочия нового депутата вступили в силу с момента его регистрации. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров вручил Асылбеку Нуралину удостоверение и нагрудный знак установленного образца, пожелав успешной работы в составе депутатского корпуса.

Решение о передаче мандата было принято на основании постановления № 27 Бюро Общественного объединения "НПК" от 23 декабря 2024 года.

14 января 2025 года назначен новый вице-министр культуры и информации РК. Им стал Айбек Сыдыков.

