14 января 2025 года назначен новый вице-министр культуры и информации РК. Им стал Айбек Сыдыков, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен на должность вице-министра культуры и информации", – говорится в сообщении.

Айбек Сыдыков родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2006 г. экскурсоводом в КГКП "Музей истории города Алматы".

В 2007-2015 гг. – научный сотрудник, заместитель директора, директор КГКП "Музей истории города Алматы".

2015-2016 гг. – директор КГКП "Обьединение музеев города Алматы".

2016-2022 гг. – руководитель музейного отдела, заместитель директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур".

С 2022 г. по настоящее время – заместитель директора ГРКП "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.

Также сегодня, 14 января, стало известно о назначении нового начальника Управления полиции Талгарского района Алматинской области. Им стал Асхат Бекенов.