Назначен новый вице-министр культуры и информации
Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен на должность вице-министра культуры и информации", – говорится в сообщении.
Айбек Сыдыков родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2006 г. экскурсоводом в КГКП "Музей истории города Алматы".
В 2007-2015 гг. – научный сотрудник, заместитель директора, директор КГКП "Музей истории города Алматы".
2015-2016 гг. – директор КГКП "Обьединение музеев города Алматы".
2016-2022 гг. – руководитель музейного отдела, заместитель директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур".
С 2022 г. по настоящее время – заместитель директора ГРКП "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.
Также сегодня, 14 января, стало известно о назначении нового начальника Управления полиции Талгарского района Алматинской области. Им стал Асхат Бекенов.