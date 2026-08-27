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Политика

"Ваши полномочия начались": ЦИК зарегистрировал 145 депутатов Курултая

ЦИК РК, Курултай, депутаты, регистрация, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:14 Фото: election.gov.kz
Сегодня, 27 августа 2026 года, состоялось XVI заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, на котором были зарегистрированы депутаты Курултая РК, сообщает Zakon.kz.

Участие в мероприятии приняли все избранные депутаты Курултая.

ЦИК РК, Курултай, депутаты, регистрация, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:14

Фото: election.gov.kz

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил, что в соответствии со ст. 44 Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов" полномочия депутата Курултая начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан в качестве депутата.

ЦИК РК, Курултай, депутаты, регистрация, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:14

Фото: election.gov.kz

С докладом выступил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман. Он сообщил, что Центральной избирательной комиссией разработаны проекты постановлений, в соответствии с которыми регистрации подлежат 145 избранных депутатов Курултая РК, представляющих пять политических партий. В этой связи были зарегистрированы:

  • от партии "Әділет" – 110 депутатов,
  • от Общенациональной социал-демократической партии – 8,
  • от партии "Ауыл" – 10,
  • от Демократической Партии Казахстана "Ак жол" – 8,
  • от партии Respublica – 9 депутатов.
"Ваши полномочия начались с момента регистрации Центральной избирательной комиссией. Теперь вы – депутаты Курултая Республики Казахстан, высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть в стране. Депутаты Курултая избирались на основе прямого избирательного права. Все этапы избирательной кампании были организованы в строгом соответствии с требованиями законодательства. Депутатский мандат – это результат доверия и выбора народа, а статус депутата Курултая возлагает на каждого из вас большую ответственность перед страной и нашим народом", – отметил Нурлан Абдиров.

В завершение председатель ЦИК вручил депутатам Курултая удостоверения и нагрудные знаки.

председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, Курултай, депутаты, удостоверение, нагрудные знаки, вручение, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:14

Фото: election.gov.kz

председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, Курултай, депутаты, удостоверение, нагрудные знаки, вручение, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:14

Фото: election.gov.kz

председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, Курултай, депутаты, удостоверение, нагрудные знаки, вручение, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:14

Фото: election.gov.kz

председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, Курултай, депутаты, удостоверение, нагрудные знаки, вручение, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:14

Фото: election.gov.kz

председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, Курултай, депутаты, удостоверение, нагрудные знаки, вручение, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:14

Фото: election.gov.kz

ЦИК РК, Курултай, депутаты, регистрация, удостоверение, нагрудный знак, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:14

Фото: election.gov.kz

Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ Касым-Жомарт Токаев рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Глава государства также анонсировал изменения в составе правительства.

25 августа в ЦИК объявили итоги голосования на выборах депутатов Курултая. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Әділет" (71,17% голосов), "Ауыл" (6,26%), Respublica (5,56%), ОСДП (5,11%), "Ак жол" (5,21%). Не набрали необходимое количество голосов две партии: НПК (3,11%) и "Байтак" (1,07%). За вариант "против всех" проголосовали 2,51% избирателей.

26 августа Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва". Из него следует, что первая сессия Курултая РК первого созыва состоится 28 августа в 11:00 в Астане.

Четыре партии ("Ауыл", "Ак жол", ОСДП и Respublica) 26 августа вечером опубликовали списки кандидатов, получивших депутатские мандаты в новом однопалатном Парламенте РК – Курултае.

Утром 27 августа стало известно, кто войдет в Курултай от партии "Әділет".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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