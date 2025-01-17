Токаев пригласил премьер-министра Венгрии в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан по телефону обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отметив высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, особое внимание уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в первую очередь в сферах энергетики, финансов и инвестиций. Подчеркнута важность продолжения совместной работы для достижения взаимовыгодных результатов двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по текущим глобальным и региональным вопросам, подтвердив приверженность укреплению взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение беседы глава государства подтвердил приглашение премьер-министру Венгрии совершить ответный визит в Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова.