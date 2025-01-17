#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Политика

Токаев пригласил премьер-министра Венгрии в Казахстан

Токаев поговорил по телефону с Орбаном, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 19:33 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан по телефону обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отметив высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, особое внимание уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в первую очередь в сферах энергетики, финансов и инвестиций. Подчеркнута важность продолжения совместной работы для достижения взаимовыгодных результатов двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по текущим глобальным и региональным вопросам, подтвердив приверженность укреплению взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение беседы глава государства подтвердил приглашение премьер-министру Венгрии совершить ответный визит в Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев поставил новые задачи перед президентом Национальной академии наук
Политика
12:55, Сегодня
Токаев поставил новые задачи перед президентом Национальной академии наук
Токаев на полях саммита в Абу-Даби вручил Джордже Мелони красивый букет
Политика
14:38, 15 января 2025
Токаев на полях саммита в Абу-Даби вручил Джордже Мелони красивый букет
В Казахстане появится совет по искусственному интеллекту под руководством Токаева
Политика
14:10, 15 января 2025
В Казахстане появится совет по искусственному интеллекту под руководством Токаева
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: