Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии
Как пишет Акорда, приветствуя главу правительства Венгрии, президент с теплотой вспомнил свой государственный визит в Будапешт в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд стратегически важных соглашений.
По его словам, визит был весьма плодотворным как в плане достижения практических договоренностей, так и в деле укрепления взаимопонимания между Астаной и Будапештом.
Фото: Акорда
Отметив особую значимость предстоящего неформального саммита Организации тюркских государств, Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана конструктивному диалогу по всем приоритетным направлениям деятельности ОТГ.
Виктор Орбан поблагодарил президента за визит и отметил устойчивую положительную динамику казахско-венгерских отношений.
Он подчеркнул, что в последние годы двустороннее сотрудничество развивается весьма динамично, особенно в экономической сфере, и выразил признательность за всестороннюю поддержку в организации и проведении саммита ОТГ.
На встрече был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.