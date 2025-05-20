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Политика

Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 22:22 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 мая провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, приветствуя главу правительства Венгрии, президент с теплотой вспомнил свой государственный визит в Будапешт в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд стратегически важных соглашений. 

По его словам, визит был весьма плодотворным как в плане достижения практических договоренностей, так и в деле укрепления взаимопонимания между Астаной и Будапештом.

Приоритетным направлением двусторонней повестки президент назвал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2024 году объем взаимной торговли достиг почти 200 млн долларов, в первом квартале текущего года зафиксирован рост товарооборота на 37%.
Венгерские инвестиции в экономику Казахстана превысили 370 млн долларов. В настоящее время совместный инвестиционный портфель включает 16 проектов на сумму около 700 млн долларов в таких сферах, как машиностроение, сельское хозяйство и логистика.

Фото: Акорда

Отметив особую значимость предстоящего неформального саммита Организации тюркских государств, Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана конструктивному диалогу по всем приоритетным направлениям деятельности ОТГ.

Виктор Орбан поблагодарил президента за визит и отметил устойчивую положительную динамику казахско-венгерских отношений.

Он подчеркнул, что в последние годы двустороннее сотрудничество развивается весьма динамично, особенно в экономической сфере, и выразил признательность за всестороннюю поддержку в организации и проведении саммита ОТГ.

На встрече был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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