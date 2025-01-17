Токаев обсудил с Байменовым тенденции и доктрины развития госуправления в мире
Как пишет Акорда, в ходе беседы были обсуждены тенденции и доктрины развития государственного управления в мире.
Руководитель Астанинского хаба государственной службы высказал ряд предложений по вопросам повышения эффективности сферы государственного управления, профилактики коррупции и расширения компетенций местных органов исполнительной власти.
Алихан Байменов также отметил, что V Всемирные игры кочевников способствовали популяризации национальной игры – тогызкумалак.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Астанинский хаб государственной службы оказывает постоянную экспертную поддержку проводимым в стране реформам. Президент поручил тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами по высказанным предложениям.
Ранее Токаев принял президента Международной федерации тяжелой атлетики.