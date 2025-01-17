#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
События

Токаев обсудил с Байменовым тенденции и доктрины развития госуправления в мире

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 18:53 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе беседы были обсуждены тенденции и доктрины развития государственного управления в мире.

Руководитель Астанинского хаба государственной службы высказал ряд предложений по вопросам повышения эффективности сферы государственного управления, профилактики коррупции и расширения компетенций местных органов исполнительной власти.

Алихан Байменов также отметил, что V Всемирные игры кочевников способствовали популяризации национальной игры – тогызкумалак.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Астанинский хаб государственной службы оказывает постоянную экспертную поддержку проводимым в стране реформам. Президент поручил тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами по высказанным предложениям.

Ранее Токаев принял президента Международной федерации тяжелой атлетики.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
В Абайской области на трассе ограничили движение
События
18:59, Сегодня
В Абайской области на трассе ограничили движение
Токаев принял президента Международной федерации тяжелой атлетики
События
18:19, Сегодня
Токаев принял президента Международной федерации тяжелой атлетики
Глава КУИС освобожден от должности
События
17:22, Сегодня
Глава КУИС освобожден от должности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: