Токаев принял вновь назначенного посла Китая в Казахстане
Как подчеркнул президент, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем.
Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что дипломатическая миссия посла Хань Чуньлиня приходится на очень активный период развития двусторонних отношений, и подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем.
Далее посол, передав самые теплые слова приветствия и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, отметил, что во многом благодаря активному политическому диалогу на высшем уровне вечное стратегическое партнерство двух стран достигло беспрецедентного уровня развития.
Кроме того, Хань Чуньлинь заверил Касым-Жомарта Токаева, что приложит все усилия для сохранения высокой динамики взаимоотношений и дальнейшего укрепления казахско-китайских многогранных связей.
В рамках встречи были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки, включая перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ранее Токаев отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи.