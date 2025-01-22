Токаев принял вновь назначенного посла Китая в Казахстане

Сегодня, 22 января 2025 года, после церемонии вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами девяти государств, Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Китая Хань Чуньлиня, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что дипломатическая миссия посла Хань Чуньлиня приходится на очень активный период развития двусторонних отношений, и подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем.

Далее посол, передав самые теплые слова приветствия и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, отметил, что во многом благодаря активному политическому диалогу на высшем уровне вечное стратегическое партнерство двух стран достигло беспрецедентного уровня развития.

Фото: akorda.kz

Кроме того, Хань Чуньлинь заверил Касым-Жомарта Токаева, что приложит все усилия для сохранения высокой динамики взаимоотношений и дальнейшего укрепления казахско-китайских многогранных связей.

Фото: akorda.kz

В рамках встречи были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки, включая перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее Токаев отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи.