Токаеву рассказали, как обеспечивают стабильность тенге

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 января 2025 года, принял председателя Национального банка. Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации банком денежно-кредитной политики в 2024 году и планах монетарного регулятора на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Также Сулейменов проинформировал о ситуации в экономике и финансовой системе Казахстана, деловой активности, факторах инфляции, а также о мерах, принимаемых в целях стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

Продолжая отчет, доложил, что по итогам 2024 года инфляция сформировалась в пределах прогнозного диапазона Национального банка и составила 8,6%.

Затем, как отмечено в сообщении Акорды, представил информацию о состоянии активов Национального фонда, золотовалютных резервов и ЕНПФ:

в 2024 году доходы от управления активами Нацфонда составили 4,5 млрд долларов, или более 7,5%;

валовые золотовалютные резервы Нацбанка достигли 45,8 млрд долларов, увеличившись на 27,4%;

инвестиционный доход от управления пенсионными активами ЕНПФ составил 3,4 трлн тенге, а доходность превысила инфляцию более чем в 2 раза и достигла 17,8%.

Кроме того, проинформировал о ситуации на валютном рынке и реализуемых мероприятиях для обеспечения стабильности тенге.

В заключении рассказал о стабильной ситуации в банковском секторе, продолжении устойчивого роста депозитной базы, принимаемых мерах для обеспечения финансовой стабильности и планах по повышению эффективности макропруденциальной политики и доложил о результатах развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, деятельности Антифрод-центра.

Глава государства подчеркнул важность стабилизации инфляции, продолжения тесной координации макроэкономической политики Национального банка и правительства, а также поставил ряд задач по деятельности Нацбанка.

Ранее Токаев принял председателя правления АО "Казпочта". Асел Жанасова отчиталась об итогах деятельности компании за 2024 год, финансовом положении и перспективных направлениях развития.