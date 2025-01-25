"Карусель" рекордов: Акмолинская область увеличит поставки молочной продукции в столицу до 50%

В селе Родина в Целиноградском районе Акмолинской области 25 января 2025 года запущена самая большая доильная карусель в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Торжественный запуск состоялся сегодня в ТОО "Агрофирма "Родина". Проект не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Доильная карусель – это современная система автоматизированного доения. Вращающаяся платформа одномоментно может разместить 80 коров в специально оборудованных стойлах.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Стоимость проекта 3 млрд тенге. Доильная карусель частично роботизирована, она позволяет доить 2 000 коров, что значительно сокращает время на обслуживание стада. Также деликатное доение минимизирует стресс для коров. Доильный комплекс представляет собой "салон красоты" для скота. Тут предоставляются услуги по регулярной обработке копыт, помывка вымени, дезинфекция и комфортный микроклимат для животных. Благодаря чуткому уходу пару дней назад на агроферме установлен рекордный суточный надой 86 литров! Чемпионка родилась в селе Родина, ей 2,5 года. Корову голштинской, черно-пестрой породы доят три раза в день. Клички у животного нет, но есть индивидуальный номер.

"Инвестиционный проект позволит агроферме довести валовое производство молока с 34,5 тысяч до 40 тысяч тонн в год. Естественно, существенно улучшаются условия пребывания животных и труда для персонала. Конечно же, почти в полтора раза увеличивается производительность труда. Это современная доильная карусель", – сказал директор ТОО "Агрофирма "Родина" Иван Сауэр.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Иван Сауэр напомнил, что первую доильную карусель на ферме поставили 17 лет назад. За это время технологии изменились кардинально. В этом году на ферме планируют оборудовать новый телятник на 850 голов и построить современный убойный цех.

Заместитель акима Акмолинской области Мурат Балпан подчеркнул, что регион является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынок Астаны. В рамках продовольственного пояса столица потребляет порядка 30% мясо-молочной продукции, производимой фермерами Акмолинской области. На сегодня аграрии должны увеличить производство и обеспечить Астану молоком и мясом на 50%.

"По итогам 2024 года государством инвестировано порядка 15 млрд тенге. На эти средства в области созданы пять молочно-товарных ферм, в том числе расширено производство в "Родине". Одним из лидеров по производству молока, безусловно, является "Родина". ТОО руководит Герой труда Иван Сауэр. В течение 2025 года планируем вложить в этом направлении 20 млрд тенге. Из них 3 млрд тенге уже поступило. Они будут направлены на орошение и увеличение кормовой базы. Это основа развития животноводства", – пояснил Мурат Балпан.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что Казахстан ежегодно выделяет 35 млрд тенге субсидий для молочного производства. Крупные молочно-товарные фермы производят в стране 650 тыс. тонн молока. Чтобы снизить зависимость от импорта по поручению президента Касым-Жомарта Токаева строятся 118 ферм с общей производительностью 700 тыс. тонн молока.

"В 2023 году мы ввели программу кредитования под 2,5% и выделили средства 69 молочно-товарных фермам. В прошлом году началось строительство 18 ферм. Думаю, в течение ближайших двух лет мы уйдем от импортозависимости по молоку. Для этого нужно дополнительно производить еще 350 тыс. тонн молока", – считает он.

Запуск так называемой в народе "мега-карусели" – важный шаг в реализации поручения президента страны по увеличению доли переработанной сельхозпродукции до 70%.

"Еще несколько лет назад никто из моих коллег даже мечтать не мог, что можно получить деньги под 2,5% на 10 лет. Это даже во сне не снилось, а сегодня это реальность. Это не последний проект. Сегодня мне льстит, как развивается молочная отрасль в нашей стране. Когда мы строили первый комплекс, на нас смотрели как на инопланетян. Сегодня это уже никого не удивляет. Все уже стараются идти в ногу со временем. Это очень здорово. Иностранцы приезжают и говорят: "Снимаю шляпу". Они нас признают, они видят в нас конкурента. У нас надои выше, чем в Европе", – говорит Иван Сауэр.

Программа льготного кредитования инвестиционных проектов стала эффективным инструментом поддержки аграриев Акмолинской области. В прошлом году, благодаря выделению кредитных средств, в регионе введены в эксплуатацию пять крупных молочно-товарных ферм на 4,9 тыс. голов крупного рогатого скота. В 2025 году планируется запуск еще двух ферм на 1,2 тысяч голов. Это первые шаги, которые позволят региону увеличить производство товарного молока в 1,5 раза, с 90 до 130 тыс. тонн и снабжать свежим, экологически чистым продуктом астанчан.