Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

Сегодня, 27 января 2025 года, состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Беларуси. Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Акорды, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.

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Выборы президента Беларуси прошли 26 января. Кроме Лукашенко в них участвовали еще четыре кандидата. В итоге Александр Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента. Он правит страной с 1994 года.

Сам Лукашенко после голосования дал пресс-конференцию, которая продлилась 4,5 часа.

Фото: president.gov.by

На ней он, в частности, заявил, что преемника пока не ищет. "Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", – сказал он.