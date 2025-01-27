#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
Политика

Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 14:01 Фото: akorda.kz
Сегодня, 27 января 2025 года, состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Беларуси. Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Акорды, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 14:01
Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси по данным экзитпола
, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 14:01

Выборы президента Беларуси прошли 26 января. Кроме Лукашенко в них участвовали еще четыре кандидата. В итоге Александр Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента. Он правит страной с 1994 года.

Сам Лукашенко после голосования дал пресс-конференцию, которая продлилась 4,5 часа.

Фото: president.gov.by

На ней он, в частности, заявил, что преемника пока не ищет. "Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", – сказал он.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
"Карусель" рекордов: Акмолинская область увеличит поставки молочной продукции в столицу до 50%
Политика
19:40, 25 января 2025
"Карусель" рекордов: Акмолинская область увеличит поставки молочной продукции в столицу до 50%
Токаеву рассказали, как обеспечивают стабильность тенге
Политика
16:08, 24 января 2025
Токаеву рассказали, как обеспечивают стабильность тенге
Токаев принял главу "Казпочты"
Политика
12:55, 24 января 2025
Токаев принял главу "Казпочты"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: