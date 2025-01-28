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Политика

Вице-премьер объяснил, почему в Казахстане ввели запрет на вывоз картофеля

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 17:58 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин объяснил, почему введен запрет на вывоз картофеля, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции после расширенного заседания правительства 28 января 2025 года он пояснил, что запрет ввели, чтобы стабилизировать цену.

"По 1600 тонн начали вывозить картофель. Цена подскочила до 400 с чем-то тенге. Резко, буквально за несколько дней. Поэтому мы вынуждены были принять меры. Прежде всего для того, чтобы защитить отечественных потребителей. Картошка, которая стоила 120, 150, 170 тенге буквально за несколько дней подорожала до 400 с чем-то. Поэтому был введен запрет", – сказал Серик Жумангарин.

Предполагалось, что те, кто получил фитосанитарные сертификаты на вывоз картофеля до 18 января могут вывезти его за границу. Партия из 1600 тонн картофеля застряла на границе.

По данным МСХ, себестоимость картофеля в прошлом сезоне составляла 71-72 тенге. Предприниматели заявили, что выкупили картошку весной по 40 тенге за килограмм. Министерство им предложило продать картофель.

"Мы предложили выход из ситуации, чтобы бизнесмены не ушли в убыток. Было предложено реализовать указанный картофель в стабилизационные фонды областей на месте в ту же самую Туркестанскую область по 200 тенге. 40 и 200 тенге. Разница есть, прибыль, как говорится, на глаз. Если по 40 тенге они получили этот картофель, то по 200 тенге почему не реализовали, чтобы она не гнила, опять же? Вагоны никуда везти не нужно, акимат приехал бы и забрал", – рассказал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Он пояснил, что вопросы к предпринимателям возникли не по линии Минсельхоза, а у таможенных органов. По мнению представителя МСХ, решение о запрете на вывоз картофеля можно считать форс-мажорными обстоятельностями для предпринимателей и расторгать совершенные сделки.

"Цена на внутреннем рынке, опять же, с учетом себестоимости, очень комфортная, поэтому картофель выращивать выгодно", – заключил Азат Султанов.

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 января, приказом министра сельского хозяйства ограничен вывоз картофеля с территории Республики Казахстан.

Бауыржан Муканов
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