"Вопрос в цене": Жумангарин о ситуации с наличием картофеля в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 2 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал стоимость картофеля в стране, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что на рынке действует закон спроса и предложения. В этом году произошел неурожай картофеля в Беларуси, России и Узбекистане. При этом в Казахстане в прошлом году были сформированы достаточно большие запасы продукции.

"Но фермеры должны были что-то заработать, определенное время мы препятствовали экспорту картошки. У нас нет на самом деле дефицита картошки. Но цена выросла", – пояснил Серик Жумангарин.

Он добавил, что есть два пути решения проблемы. Первый – ограничить цену картофеля. В этом случае выращивать ее станет невыгодно и никто не захочет сажать картофель. Второй вариант – ограничить вывоз картошки.

"Мы это сделали. Но цены мы ограничивать не стали, потому что мы бы использовали нерыночные инструменты. Сейчас картошка стоит от 400 до 600 тенге. Сейчас пошла уже молодая картошка в Туркестане, она начинается от 200-300 тенге. Я думаю, что сейчас цена стабилизируется", – сообщил Серик Жумангарин.

Он добавил, что в Астане сегодня разгрузят 50 контейнеров с картофелем, и продукция всегда есть в наличии в супермаркетах.

"У нас ни одной секунды не было такого, чтобы на полках не было картошки. Вопрос в цене", – заключил он.

Ранее сообщалось, что ЕЭК освободила от ввозной пошлины картофель, импортируемый в Казахстан.