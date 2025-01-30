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Политика

Переговоры в Астане: о чем договорились Олжас Бектенов с Михаилом Мишустиным

Переговоры в Астане: о чем договорились Олжас Бектенов с Михаилом Мишустиным, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 12:24 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин провели двусторонние переговоры в Астане, сообщает Zakon.kz.

В ходе этой встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным по увеличению объема двусторонней торговли.

Также рассмотрены планы по расширению торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Внимание уделено реализации задач, нацеленных на укрепление взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспортной отрасли и др.

Стоит отметить, что Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана.

За 11 месяцев 2024 года взаимная торговля достигла 24,2 млрд долларов. В целях достижения договоренностей глав двух государств по доведению товарооборота до 30 млрд долларов важным является расширение номенклатуры поставляемых товаров.

Отмечены позитивные результаты реализации Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы и обозначена целесообразность разработки обновленной программы на предстоящий период.

  • Товарооборот сельскохозяйственной продукции по итогам 10 месяцев 2024 года вырос на 5% и составил более 3,2 млрд долларов.
  • В области промышленной кооперации на сегодня реализовано 99 казахско-российских проектов на 18,6 млрд долларов. Рассмотрены перспективы реализации новых совместных проектов в Казахстане.
  • Высокими темпами развиваются транзитные перевозки через Казахстан. В этой связи внимание уделено развитию авто- и железнодорожной инфраструктур, а также открытию новых альтернативных маршрутов в сфере водного транспорта.
Фото: primeminister.kz

"Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина наше двустороннее сотрудничество выведено на качественно новый уровень. Важная задача – обеспечить полноценную практическую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Правительство Казахстана готово тесно взаимодействовать и развивать полноформатное сотрудничество по всем направлениям".Олжас Бектенов

Михаил Мишустин добавил, что Казахстан – стратегический партнер и союзник России.

Фото: primeminister.kz

"Наши отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В ходе государственного визита в Казахстан Владимира Путина были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии наших отношений. Задача правительств – обеспечить четкое исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами".Михаил Мишустин

По итогам переговоров стороны договорились укреплять стратегическое партнерство и продолжать совместную работу по всем направлениям.

Мишустин 29 января прибыл в Астану с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС и выступит на цифровом форуме.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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