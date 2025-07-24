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Политика

Олжас Бектенов встретился с Михаилом Мишустиным

Олжас Бектенов встретился с Михаилом Мишустиным, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 14:29 Фото: primeminister.kz
Состоялась встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Обсуждены вопросы практической реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне. Об этом 24 июля 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства РК.

В ходе встречи, которая состоялась в Республике Алтай (РФ), стороны отметили высокий уровень доверия и конструктивного диалога между Казахстаном и Россией, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве. По итогам 2024 года объем взаимной торговли достиг 27,8 млрд долларов, за январь-май 2025 года составил 9,6 млрд долларов.

"По поручению глав наших государств мы ведем целенаправленную работу по увеличению объема взаимной торговли до 30 млрд долларов. Имеются значительные возможности инвестиционного сотрудничества. В целом, хотел бы отметить эффективную деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия", – отметил Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

В рамках углубления партнерства между двумя государствами особое внимание также было уделено ходу подготовки XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет осенью текущего года в Уральске.

Фото: primeminister.kz

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами по всем приоритетным направлениям.

Фото: primeminister.kz

30 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который находился в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета и цифрового форума Digital Almaty 2025.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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