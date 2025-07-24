Олжас Бектенов встретился с Михаилом Мишустиным
В ходе встречи, которая состоялась в Республике Алтай (РФ), стороны отметили высокий уровень доверия и конструктивного диалога между Казахстаном и Россией, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве. По итогам 2024 года объем взаимной торговли достиг 27,8 млрд долларов, за январь-май 2025 года составил 9,6 млрд долларов.
"По поручению глав наших государств мы ведем целенаправленную работу по увеличению объема взаимной торговли до 30 млрд долларов. Имеются значительные возможности инвестиционного сотрудничества. В целом, хотел бы отметить эффективную деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия", – отметил Олжас Бектенов.
Фото: primeminister.kz
В рамках углубления партнерства между двумя государствами особое внимание также было уделено ходу подготовки XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет осенью текущего года в Уральске.
Фото: primeminister.kz
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами по всем приоритетным направлениям.
Фото: primeminister.kz
30 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который находился в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета и цифрового форума Digital Almaty 2025.