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Политика

Спецпосланник ЕС по санкциям поделился своим мнением о строительстве АЭС в Казахстане

Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан (справа) в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 17:15 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан 30 января 2025 года в Астане поделился своим мнением о строительстве АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На вопросы журналистов о позиции Евросоюза по этому вопросу он подчеркнул, что Казахстан – независимое государства и примет решение самостоятельно: как и с кем строить АЭС.

"Какая компания, какой страны будет строить АЭС – такое решение остается за вашей страной. Но я могу высказать одно лишь свое мнение, что, с учетом текущей политики России, стоит задуматься, хочет ли Казахстан видеть ее в качестве своего партнера", – сказал Дэвид О'Салливан.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что все контракты и соглашения с потенциальными поставщиками пройдут международный антисанкционный комплаенс. И правительство минимизирует санкционные риски.

Бауыржан Муканов
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