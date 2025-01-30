Спецпосланник ЕС по санкциям поделился своим мнением о строительстве АЭС в Казахстане

Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан 30 января 2025 года в Астане поделился своим мнением о строительстве АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На вопросы журналистов о позиции Евросоюза по этому вопросу он подчеркнул, что Казахстан – независимое государства и примет решение самостоятельно: как и с кем строить АЭС.

"Какая компания, какой страны будет строить АЭС – такое решение остается за вашей страной. Но я могу высказать одно лишь свое мнение, что, с учетом текущей политики России, стоит задуматься, хочет ли Казахстан видеть ее в качестве своего партнера", – сказал Дэвид О'Салливан.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что все контракты и соглашения с потенциальными поставщиками пройдут международный антисанкционный комплаенс. И правительство минимизирует санкционные риски.