Могут ли помещать антироссийские санкции строительству АЭС в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве 29 января 2025 года рассказал, как будет осуществляться выбор вендоров при строительстве атомных станций в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас речь идет о том, что в консорциум войдут четыре вендора. В этой связи они поинтересовались, не возникнут ли между ними принципиальные разногласия, в том числе из-за действующих антироссийских санкций.

"Окончательное решение по формированию консорциума примет Республика Казахстан. Создана достаточно высококвалифицированная специальная комиссия, которая все эти риски изучит. Вопросники, которые мы раздали всем потенциальным вендорам, достаточно четко прописано их видение по составу консорциума, по тем или иным санкционным ограничениям, по готовности предоставить гарантии. Во-вторых, все контракты и все соглашения с потенциальными вендорами пройдут международный антисанкционный комплаенс, во всех договорах будет так называемая санкционная оговорка, которая минимизирует любые риски, связанные с последующим введением санкции. То есть правительство изначально при принятии решения уже минимизирует все эти риски с целью исключить те или иные эксцессы в будущем", – отметил министр.

Таким образом, добавил глава Минэнерго, если будут какие-то противоречия между участниками, то такой консорциум сформирован не будет и будет применена другая, более надежная, более долгосрочная конструкция или комбинация вендоров.

Журналисты также поинтересовались: при строительстве второй АЭС будет ли заново проводиться выбор вендоров и кто в него может войти?

"Мы видим, что вторую станцию будет также строить консорциум из уже предквалифицированных вендоров потенциальных, потому что по ним проведен очень глубокий анализ. Таким образом, именно их мы видим в качестве потенциальных подрядчиков строительства в Казахстане. Мощность будет определена, исходя из региона размещения... То есть мы будем отдавать предпочтение предквалифицированным поставщикам услуг", – резюмировал глава Минэнерго.

29 января министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, как быстро могут построить АЭС в Казахстане.