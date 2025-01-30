США депортируют 369 казахстанцев из-за политики Трампа: в МИД РК прокомментировали информацию

В Министерстве иностранных дел Казахстана сегодня, 30 января 2025 года, отреагировали на информацию о депортации наших граждан из Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, со вчерашнего дня в СМИ и соцсетях широко распространяется информация о том, что в связи с политикой нового президента США из этой страны подлежат депортации тысячи нелегальных мигрантов.

"Все публикуют новости, ссылаясь на новость от Fox News. Кроме того, указывается, что среди мигрантов, подлежащих депортации, есть 369 казахстанцев. При проверке этой информации выясняется, что Fox News опубликовала эту новость 11 декабря 2024 года. Поэтому эта информация не имеет ничего общего с новой миграционной политикой США", – прокомментировали в пресс-службе МИД РК в четверг.

В целом, как пояснили в ведомстве, депортация – это принудительное выдворение нежелательного лица из одного государства.

"Такие депортации – рутинные мероприятия, которые проводятся каждый день в каждом государстве. Поэтому власти страны не обязаны сообщать о таких случаях в посольство или консульство, если депортации подлежат лица, незаконно прибывшие в страну. Поэтому рекомендуем проводить тщательную проверку перед публикацией подобных новостей". Пресс-служба МИД РК

Обновлено в 11:01

Также о депортации 369 казахстанцев высказался замминистра иностранных дел Алибек Бакаев.

"Цифру (подтвердить. – Прим. ред.) нет, к сожалению, могу перепроверить, могу позже сказать... Безусловно, посольство находится со всеми гражданами на связи. Мы изначально предупреждали наших граждан о том, что такая политика ведется, что миграционная политика ужесточается, поэтому возможность была и остается выехать", – сказал он.

По словам замминистра, если гражданин Казахстана, находящийся на территории США нелегально, самостоятельно примет решение выехать оттуда, то "это не будет иметь каких-то последствий".

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26 января 2025 года стало известно, незаконно проникших на территорию США мигрантов будут ежедневно высылать из страны на военных самолетах. Об этом заявил ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Томас Хоман.

Позднее посольство Казахстана в Соединенных Штатах Америки сделало важное заявление. В нем казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной политики США, нацеленной на укрепление безопасности границ и сокращение нелегальной миграции.

29 января замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в Штатах.