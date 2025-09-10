#АЭС в Казахстане
Общество

МИД сообщил, сколько казахстанцев находится в Катаре

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 09:57 Фото: pixabay
Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 10 сентября в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с находящимися в Катаре казахстанцами, передает корреспондент Zakon.kz.

Чиновник заверил, что среди пострадавших и погибших от атак израильской армии казахстанцев нет.

"Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Но, слава богу, среди жертв граждан Казахстана нет. Никто не обращался", – сказал Бакаев.

Он назвал количество наших граждан, находящихся в Катаре к настоящему моменту.

"У нас сейчас в Катаре порядка 1,5 тысячи человек находится. Из них 516 человек на консульском учете. С ними мы на постоянном контакте", – заключил замминистра.

9 сентября в столице Катара Дохе произошла серия взрывов. По данным израильских официальных лиц, удары были направлены против представителей движения ХАМАС.

Азамат Сыздыкбаев
