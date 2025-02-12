#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Политика

Токаев принял секретаря Совета безопасности России

Токаев принял секретаря Совета безопасности России, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:30 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 12 февраля 2025 года принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, визит Шойгу имеет очень большое значение с точки зрения углубления сотрудничества между странами, которое развивается по восходящей линии.

"Огромное значение имел государственный визит президента России в ноябре 2024 года в Казахстан. Очень важно, что экономическое взаимодействие между нашими странами также успешно развивается. У нас достигнуты договоренности по 171 проекту, причем более 50 проектов уже вышли на финальную стадию реализации. Россия сейчас является одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику. Думаю, что и по линии правоохранительных органов, оборонных ведомств наших государств взаимодействие также успешно развивается. Я полагаю, что ваш визит является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз провести обзор того, что делается в нашем сотрудничестве, и договориться о новых направлениях взаимодействия между нашими странами".Касым-Жомарт Токаев

Также глава Казахстана передал слова приветствия Владимиру Путину.

Фото: akorda.kz

В свою очередь, Шойгу поблагодарил Токаева за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вопросы региональной безопасности

"Отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, постоянно поддерживаются на очень высоком уровне. Объем товарооборота и наших совместных проектов впечатляет. Конечно, наше взаимодействие не ограничивается двусторонним сотрудничеством. Мы активно работаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Проекты, которые были инициированы в том числе и Казахстаном, успешно, активно развиваются".Сергей Шойгу

Фото: akorda.kz

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.

Ранее Токаев принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, прибывшего в Астану с официальным визитом. В ходе встречи глава государства отметил устойчивую позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Таджикистаном по широкому спектру направлений, подчеркнув важность дальнейшего углубления стратегического партнерства.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев об отношениях с Таджикистаном: У нас нет нерешаемых вопросов
Политика
14:06, Сегодня
Токаев об отношениях с Таджикистаном: У нас нет нерешаемых вопросов
Телефонный разговор Токаева с президентом Европейского совета: что они обсудили
Политика
17:31, 11 февраля 2025
Телефонный разговор Токаева с президентом Европейского совета: что они обсудили
Глава МСХ дал прогноз по джуту в Казахстане
Политика
13:26, 11 февраля 2025
Глава МСХ дал прогноз по джуту в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: