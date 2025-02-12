Токаев принял секретаря Совета безопасности России

Президент Касым-Жомарт Токаев 12 февраля 2025 года принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, визит Шойгу имеет очень большое значение с точки зрения углубления сотрудничества между странами, которое развивается по восходящей линии.

"Огромное значение имел государственный визит президента России в ноябре 2024 года в Казахстан. Очень важно, что экономическое взаимодействие между нашими странами также успешно развивается. У нас достигнуты договоренности по 171 проекту, причем более 50 проектов уже вышли на финальную стадию реализации. Россия сейчас является одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику. Думаю, что и по линии правоохранительных органов, оборонных ведомств наших государств взаимодействие также успешно развивается. Я полагаю, что ваш визит является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз провести обзор того, что делается в нашем сотрудничестве, и договориться о новых направлениях взаимодействия между нашими странами". Касым-Жомарт Токаев

Также глава Казахстана передал слова приветствия Владимиру Путину.

Фото: akorda.kz

В свою очередь, Шойгу поблагодарил Токаева за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вопросы региональной безопасности

"Отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, постоянно поддерживаются на очень высоком уровне. Объем товарооборота и наших совместных проектов впечатляет. Конечно, наше взаимодействие не ограничивается двусторонним сотрудничеством. Мы активно работаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Проекты, которые были инициированы в том числе и Казахстаном, успешно, активно развиваются". Сергей Шойгу

Фото: akorda.kz

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.

Ранее Токаев принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, прибывшего в Астану с официальным визитом. В ходе встречи глава государства отметил устойчивую позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Таджикистаном по широкому спектру направлений, подчеркнув важность дальнейшего углубления стратегического партнерства.