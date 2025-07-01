Токаев принял генерального секретаря ШОС

Сегодня, 1 июля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева. На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, способной оперативно реагировать на современные вызовы мировой политики.

Фото: akorda.kz

Также президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов Организации.

Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.

Ранее Токаев поблагодарил экс-председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали. 30 июня 2025 года президент подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Из документа следует, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК. Подробнее можете прочитать здесь.