#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
Политика

В Туркестан прибыли ремесленники со всего мира

В Туркестан прибыли ремесленники со всего мира, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:45 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Аким города Туркестана Азимбек Пазылбекулы встретился с ремесленниками из разных стран и экспертами международной организации World Craft Council, объединяющей мастеров декоративно-прикладного искусства.

Чтобы познакомиться с историей духовной столицы тюркского мира – Туркестана, в город прибыли вице-президент Всемирного совета ремесел по Азиатско-Тихоокеанскому региону Айдархан Калиев, а также эксперты Сохан Кумар Джа (Индия), Махоотчиан Ялда (Турция) и Ле Ба Нгок – вице-президент и эксперт совета по Юго-Восточной Азии.

В ходе встречи гости ознакомились с развитием ремесленного дела в регионе, поделились своим опытом, а также обсудили сотрудничество и подготовку к присвоению Туркестану статуса "Город ремесленников".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Азимбек Пазылбекулы рассказал о богатой истории и культуре города, отметив важность получения статуса Международного города ремесленников.

"Туркестан, являясь одним из ключевых центров Великого Шелкового пути, с древности вносил значительный вклад в развитие ремесленного искусства. Сегодня наш город стремится получить статус международного города ремесленников. Сохраняя глубокие традиции и национальные особенности, ремесленное дело в Туркестане гармонично развивается в соответствии с современными тенденциями. Керамические изделия местных мастеров славятся изяществом, уникальными узорами и высоким качеством. В будущем мы планируем реализовать крупные проекты по поддержке ремесленников", – подчеркнул аким города.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В прошлом году 31 представитель Всемирного совета ремесел посетил Туркестан и высоко оценил работы местных мастеров. В связи с этим город подал заявку на вступление в организацию. Сегодня акимат активно поддерживает ремесленников, продвигая их искусство на международной арене.

Вице-президент Всемирного совета ремесел по Азиатско-Тихоокеанскому региону Айдархан Калиев выразил благодарность акиму города и заявил о готовности развивать сотрудничество. Он подчеркнул, что получение Туркестаном статуса "Город ремесленников" является общей целью, и выразил желание совместно работать над ее реализацией.

Эта встреча стала важным шагом в развитии культуры и ремесленного искусства Туркестана, открывая новые возможности для мастеров региона.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Зампредседателя правительства России передал Токаеву слова приветствия от Путина
Политика
13:02, Сегодня
Зампредседателя правительства России передал Токаеву слова приветствия от Путина
В Туркестане обсудили открытие филиала корейского университета Woosong
Политика
11:56, Сегодня
В Туркестане обсудили открытие филиала корейского университета Woosong
Токаев поздравил эмира Кувейта
Политика
11:28, Сегодня
Токаев поздравил эмира Кувейта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: