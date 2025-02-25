В Туркестан прибыли ремесленники со всего мира

Аким города Туркестана Азимбек Пазылбекулы встретился с ремесленниками из разных стран и экспертами международной организации World Craft Council, объединяющей мастеров декоративно-прикладного искусства.

Чтобы познакомиться с историей духовной столицы тюркского мира – Туркестана, в город прибыли вице-президент Всемирного совета ремесел по Азиатско-Тихоокеанскому региону Айдархан Калиев, а также эксперты Сохан Кумар Джа (Индия), Махоотчиан Ялда (Турция) и Ле Ба Нгок – вице-президент и эксперт совета по Юго-Восточной Азии.

В ходе встречи гости ознакомились с развитием ремесленного дела в регионе, поделились своим опытом, а также обсудили сотрудничество и подготовку к присвоению Туркестану статуса "Город ремесленников".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Азимбек Пазылбекулы рассказал о богатой истории и культуре города, отметив важность получения статуса Международного города ремесленников.



"Туркестан, являясь одним из ключевых центров Великого Шелкового пути, с древности вносил значительный вклад в развитие ремесленного искусства. Сегодня наш город стремится получить статус международного города ремесленников. Сохраняя глубокие традиции и национальные особенности, ремесленное дело в Туркестане гармонично развивается в соответствии с современными тенденциями. Керамические изделия местных мастеров славятся изяществом, уникальными узорами и высоким качеством. В будущем мы планируем реализовать крупные проекты по поддержке ремесленников", – подчеркнул аким города.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В прошлом году 31 представитель Всемирного совета ремесел посетил Туркестан и высоко оценил работы местных мастеров. В связи с этим город подал заявку на вступление в организацию. Сегодня акимат активно поддерживает ремесленников, продвигая их искусство на международной арене.



Вице-президент Всемирного совета ремесел по Азиатско-Тихоокеанскому региону Айдархан Калиев выразил благодарность акиму города и заявил о готовности развивать сотрудничество. Он подчеркнул, что получение Туркестаном статуса "Город ремесленников" является общей целью, и выразил желание совместно работать над ее реализацией.

Эта встреча стала важным шагом в развитии культуры и ремесленного искусства Туркестана, открывая новые возможности для мастеров региона.