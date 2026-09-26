В Туркестане стартовала международная ярмарка ремесел, собравшая около 200 мастеров

В Центре ремесленников города Туркестана стартовала международная ярмарка ремесленников и экологической продукции "Turkistan Brand Craft Fair-2026", сообщает Zakon.kz.

В торжественном открытии ярмарки принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который отметил значимость мероприятия.

"Для меня большая честь приветствовать всех вас на фестивале "Turkistan Brand Craft Fair-2026" в Туркестане. Как вам известно, туризм является одной из приоритетных отраслей экономики нашей области. Со стороны Правительства и акимата ведется системная работа по развитию туризма. Для этого должны развиваться параллельно все отрасли экономики. То есть развитие туризма связано со всеми сферами. Особое место среди них занимает развитие ремесленной деятельности. 3 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал специальный закон "Об особом статусе города Туркестана". В принятом законе предусмотрены меры государственной поддержки мастеров в сфере ремесел, открыты пути для развития бизнеса местных ремесленников и продвижения их продукции. Для туристов изделия местных ремесел являются одним из главных объектов интереса. Поэтому мы определили системную поддержку ремесленников как один из основных приоритетов в развитии туризма. Сегодняшняя выставка дает большую возможность ремесленникам обменяться опытом, продвигать свою продукцию на международном уровне и установить новые партнерские связи. Призываю вас вместе превратить Туркестан в крупный международный центр туризма!" – сказал Алтаев.

Фото: акимат Туркестанской области

Затем замакима области вместе с председателем объединения ремесленников Турции "KUYAM" Зубейде Атаном Бюльбюлем и вице-президентом индийской организации "World Crafts Council" Сундипом Кумаром осмотрел ярмарку и презентовал зарубежным гостям изделия ремесленников.

В ярмарке принимает участие около 200 мастеров из всех регионов страны и из-за рубежа. Они представляют вниманию публики свои уникальные творения. Здесь выставлены керамические, деревянные, кожаные, металлические, войлочные и текстильные изделия, национальная и дизайнерская одежда, ювелирные украшения, авторские сувениры, а также натуральная и экологически чистая продукция.

Фото: акимат Туркестанской области

Цель ярмарки – сформировать новую международную платформу, объединяющую на одной площадке ремесла, предпринимательство, туризм, креативную индустрию и международное сотрудничество.

По словам директора туристического информационного центра "Open Turkistan" Аскара Абубакирова, в стране много талантливых мастеров, создающих уникальную продукцию, но не у всех из них есть одинаковые возможности для современной упаковки, маркетинга, цифрового продвижения и выхода на новые рынки. В связи с этим главная особенность ярмарки – не просто сохранить ремесло, но и дать возможность превратить продукцию в конкурентоспособный продукт и бренд. Здесь участники не только презентуют свои изделия, но и получают возможность напрямую продавать их, находить новых потребителей и деловых партнеров. А посетители могут покупать изделия напрямую у мастеров.

Фото: акимат Туркестанской области

На ярмарку совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" специально приглашены финалисты республиканского проекта "Одно село – один продукт". Эта инициатива дает возможность производителям из сельской местности представить свою продукцию широкой аудитории, туристам и представителям бизнеса и расширить рынки сбыта.

Фото: акимат Туркестанской области

Отметим, в области ведется системная работа и по развитию туризма. По итогам восьми месяцев 2026 года в сфере туризма достигнуты значительные результаты. Количество туристов, обслуженных в местах размещения, достигло 347,6 тыс. человек, что вдвое больше по сравнению с 2018 годом. Поток туристов в природные территории вырос в четыре раза и составил 161,5 тыс. человек. Объем услуг гостиниц и размещения достиг 8,5 млрд тенге, что в семь раз больше, чем в 2018 году. А количество койко-мест в местах размещения достигло 10 335, увеличившись вдвое.

В результате системной работы, направленной на развитие туризма, объем инвестиций, привлеченных в экономику региона, превысил 612 млрд тенге. Благодаря этому в отрасли было создано 19,2 тыс. новых рабочих мест. Сегодня в области функционируют 278 объектов размещения, включая гостиницы, хостелы, зоны отдыха и детские лагеря. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с 2018 годом. Кроме того, Туркестанская область является лидером в стране по лечебно-оздоровительному туризму. Из 175 оздоровительных учреждений республики 117 расположены в Туркестанской области. Этот показатель в три раза больше, чем в 2018 году.