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Политика

Аким области Улытау рассказал Токаеву, какая помощь оказывается семьям погибших на руднике "Жомарт"

Аким области Улытау рассказал Токаеву, какая помощь оказывается семьям погибших на руднике "Жомарт", фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 12:14 Фото: akorda.kz
5 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау Дастана Рыспекова. Президент заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области и планах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, по итогам прошлого года промышленное производство выросло на 8%, рост объема строительных работ и ввода жилья составил 28% и 30%, соответственно.

По словам акима, в 2024 году в регион привлечено более 226 млрд тенге инвестиций, из которых 89% – частные. Сформирован инвестиционный пул на 940 млрд тенге, в текущем году намечена реализация 17 проектов на 138 млрд тенге. Наиболее привлекательные для вложений сферы – строительство, торговля и логистика, альтернативные источники энергии и туризм.

Глава государства был проинформирован о ходе отопительного сезона и проведении экологической акции "Таза Қазақстан".

Президенту было доложено о проводимой по его поручению совместной работе с правительством по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах. Дастан Рыспеков рассказал о том, какая помощь оказывается семьям шахтеров, погибших в результате недавней аварии на руднике корпорации "Казахмыс".

Касым-Жомарт Токаев отметил важность продолжения работы с крупными недропользователями с целью повышения социальной ответственности бизнеса.

"Перед акимом также поставлены задачи по расширению транспортно-логистического потенциала, модернизации инфраструктуры, качественному оказанию медицинских услуг, обеспечению населения качественной питьевой водой и решению экологических вопросов", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Ранее была названа основная причина аварии на руднике "Жомарт" в области Улытау.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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