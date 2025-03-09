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Политика

О чем говорили президенты Казахстана и Италии в Астане

Касым-Жомарт Токаев, Серджо Маттарелла, переговоры, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 19:21 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 марта провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, 

"У меня остались приятные воспоминания о своем визите в Италию, который оказался чрезвычайно успешным благодаря Вашему гостеприимству и готовности создать все условия для продуктивных переговоров. Между двумя государствами налажено очень тесное сотрудничество в различных областях. Многие итальянские компании работают на нашем рынке. Происходит бурный рост. Динамично развиваются и культурно-гуманитарные связи. Поэтому я считаю, что между нашими странами выстроены весьма прочные отношения", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Серджо Маттарелла высоко оценил состояние двусторонних связей, а также отметил наличие значительного потенциала для расширения стратегического партнерства между Казахстаном и Италией.

"У нас действительно превосходные отношения во всех сферах – политической, экономической, торговой и культурной", – добавил президент Италии.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Италия занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Казахстана, а также входит в топ-5 крупнейших инвесторов в нашу экономику. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил около 20 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что борт президента Италии 9 марта произвел посадку в столичном аэропорту. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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