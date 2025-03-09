Токаев тепло встретил президента Италии: кадры из аэропорта Астаны

Борт президента Италии 9 марта произвел посадку в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев встретил Серджио Маттареллу, затем главы государств прошли в зал переговоров.

Отмечается, что последний раз президенты встречались в Риме в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем.

