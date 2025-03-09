Токаев тепло встретил президента Италии: кадры из аэропорта Астаны
Фото: akorda.kz
Борт президента Италии 9 марта произвел посадку в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев встретил Серджио Маттареллу, затем главы государств прошли в зал переговоров.
Отмечается, что последний раз президенты встречались в Риме в январе 2024 года.
Ранее сообщалось, что Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем.
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