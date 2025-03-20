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События

Касым-Жомарт Токаев принял конгрессвумен из США

Токаев, США, конгресс, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 12:39 Фото: akorda.kz
20 марта 2025 года глава государства принял члена палаты представителей Конгресса США Кэрол Миллер, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что эта встреча имеет важное значение для придания нового импульса сотрудничеству между двумя государствами. По его словам, с первых дней независимости Казахстана США являются надежным партнером нашей страны.

"Президент Казахстана отметил совместные достижения в таких ключевых сферах, как региональная и международная безопасность, ядерное нераспространение, а также торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Он подчеркнул, что товарооборот между государствами демонстрирует устойчивый рост и уже превысил отметку в 4 млрд долларов", – сказано в сообщении.

В свою очередь конгрессвумен поблагодарила президента за теплый прием и подчеркнула заинтересованность США в продолжении плодотворного диалога.

"В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации энергетических и инфраструктурных проектов, развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также расширению транспортно-логистических связей между государствами", – рассказали в Акорде.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Утром 20 марта стало известно, что распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева созвана очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК). 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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