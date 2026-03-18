Авраамские соглашения, Ближний Восток: раскрыты детали телефонного разговора Токаева с президентом Израиля

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом сегодня, 18 марта 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Израиля поздравил главу нашего государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции РК.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества между странами с акцентом на дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Ицхак Герцог согласился с мнением Касым-Жомарта Токаева, что все государства нуждаются в мире для реализации долгосрочных планов экономического развития.

Как подчеркнул президент Казахстана, нужно постоянно вести поиск политических решений спорных международных проблем.

"Президент Израиля дал высокую оценку решению Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям. По его словам, это решение служит примером стратегического подхода к вопросу достижения прочного мира на Ближнем Востоке". Пресс-служба президента РК

20 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям.