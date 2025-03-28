Верховный представитель ЕС прилетит в Казахстан, чтобы встретиться с Токаевым

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас посетит Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Представительства ЕС в РК, 28 марта она приедет в Алматы, где встретится с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Также Кая Каллас в двустороннем формате встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В преддверии этих встреч верховный представитель Европейского союза дала интервью газете "Казправда", в котором рассказала, какие вопросы планирует обсудить в рамках визита в Казахстан.

"Все – от торговли до транспорта и взаимосвязанности, цифровизации, управления водными ресурсами и безопасности. В нынешнем геополитическом контексте я также планирую обсудить вызовы, с которыми мы сталкиваемся, а также угрозы многостороннему международному порядку, основанному на правилах", – сказала Каллас.

Она также отметила, что сегодня Центральная Азия имеет огромное значение не только с точки зрения ее ресурсов и географической важности для региональной стабильнос­ти, но и инвестиционного потенциала.

"Именно поэтому ЕС занимает первое место по оказанию помощи в целях развития в Центральной Азии. Начиная с нашей поддержки Транскаспийского транспортного коридора и заканчивая инвестициями в развитие цифровых технологий в регионе, мы видим множество возможностей для обеих сторон. Например, в этом году благодаря стратегии Global Gateway более 300 казахстанских сел, а также две тысячи школ будут обеспечены доступом к интернету. Это инвестиции ЕС в будущие поколения", – продолжила Кая Каллас.

По ее словам, сегодня региональная динамика сильно отличается от той, что была 10 лет назад. Причем в положительную сторону, и Казахстан является ключевой движущей силой этого процесса.

"Мы приветствуем и поддерживаем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана. Это еще раз подтверждает позитивный имидж и роль, которую Казахстан играет в регионе. Единогласное голосование подчеркнуло тот факт, что члены ООН также признают положительную роль, которую играет Казахстан", – подчеркнула верховный представитель ЕС.

В заключение Каллас сообщила, что все 27 государств-членов ЕС поддержали идею о том, чтобы Европейская комиссия начала переговоры с Казахстаном о заключении соглашения об упрощении выдачи шенгенских виз параллельно с соглашением о реадмиссии.

"Мы на­деемся, что сможем начать переговоры в ближайшее время", – отметила она.

13 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял Европейского комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелу. Приветствуя высокого представителя Европейского союза, президент отметил, что Казахстан придает приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с ЕС – важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.