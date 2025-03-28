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Политика

Токаев встретился с Верховным представителем ЕС: Акорда раскрыла подробности

Токаев, Каллас, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 11:43 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 28 марта 2025 года, в ходе беседы были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Также особое внимание уделено расширению торгово-экономического партнерства в приоритетных областях, таких как энергетика, промышленность, цифровизация, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора.

Фото: akorda.kz

Как подчеркнула Кая Каллас, Казахстан первым из стран региона подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений.

Стоит отметить, что она заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской комиссией и Казахстаном.

В свою очередь глава государства подчеркнул, что в Казахстане воспринимают данную новость очень позитивно, поскольку этот шаг открывает широкие возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими государствами.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в продолжении разговора отметил особую важность проявления сдержанности и ответственности в оценке происходящих в мире сложных событий с учетом нарастающей глобальной нестабильности.

По его словам, Казахстан неизменно придерживается позиции поиска решений всех острых международных проблем и конфликтов путем дипломатических переговоров.

На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в формате "Центральная Азия – ЕС".

О визите Каллас в Казахстан редакция Zakon.kz сообщала ранее. По словам Верховного представителя ЕС, Центральная Азия имеет огромное значение не только с точки зрения ее ресурсов и географической важности для региональной стабильнос­ти, но и инвестиционного потенциала.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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