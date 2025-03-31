Токаев созвонился с премьер-министром Пакистана

В ходе телефонного разговора президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Отмечена важность эффективной реализации значительного потенциала в области экономической кооперации, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что 31 марта 2025 года президент Словении впервые прибыла в Казахстан с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев после официальных переговоров устроил сюрприз для важного гостя. Как оказалось, Наташа Пирц-Мусар является поклонницей Димаша Кудайбергена.