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Политика

Токаев созвонился с премьер-министром Пакистана

Токаев, разговор, премьер-министр Пакистана, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 17:36 Фото: akorda.kz
В ходе телефонного разговора президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Отмечена важность эффективной реализации значительного потенциала в области экономической кооперации, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что 31 марта 2025 года президент Словении впервые прибыла в Казахстан с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев после официальных переговоров устроил сюрприз для важного гостя. Как оказалось, Наташа Пирц-Мусар является поклонницей Димаша Кудайбергена.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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