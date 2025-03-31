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Политика

Димаш Кудайберген стал неожиданным сюрпризом для президента Словении от Токаева

Токаев, подарок, поклонница, Димаш, президент Словении, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 15:16 Фото: akorda.kz
Сегодня, 31 марта 2025 года, президент Словении впервые прибыла в Казахстан с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев после официальных переговоров устроил сюрприз для важного гостя. Как оказалось, Наташа Пирц-Мусар является поклонницей Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Ведущий и автор проекта PRESIDENT Адиль Балтабаев рассказал подробности и поделился фотографиями с места событий.

Так, во время переговоров в узком составе Наташа Пирц-Мусар призналась Касым-Жомарту Токаеву, что является большой поклонницей Димаша Кудайбергена.

"Глава нашего государства обрадовал гостью: на торжественном приеме действительно выступит ее кумир. Президент Словении настолько обрадовалась, что даже несколько раз переспросила, не веря своему счастью", – пишет Балтабаев.

Фото: Telegram/baltabayev

Фото: Telegram/baltabayev

Далее, по словам журналиста, во время приема Пирц-Мусар пожала руку Димашу и поделилась, что уже была на его концерте. Димаш ответил, что слышал об этом, и отметил, как приятно ему такое внимание.

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Акорда поделилась подробностями брифинга между президентами Казахстана и Словении

31 марта 2025 года президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыла в Казахстан с официальным визитом. Как ее встретили в Акорде, можно посмотреть здесь.

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Наташа Пирц-Мусар поблагодарила Токаева за теплый прием в Астане

Затем состоялись переговоры президентов Казахстана и Словении в узком формате.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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