#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
486.2
557.82
6
Политика

Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана

Токаев, премьер-министр Пакистана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 16:46 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 17 марта 2026 года, премьер-министр Пакистана поздравил Токаева с успешным проведением республиканского референдума по принятию новой Конституции.

Шахбаз Шариф отметил историческое значение данного события, направленного на дальнейшее укрепление системы государственного управления, институциональной устойчивости и обеспечение благополучия граждан.

Премьер-министр Пакистана также подчеркнул, что результаты всенародного голосования отражают высокий уровень поддержки казахским народом проводимого Касым-Жомартом Токаевым курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

Далее Токаев поблагодарил премьер-министра за поздравления и высокую оценку итогов референдума.

Кроме того, собеседники с большим удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-пакистанского стратегического партнерства. В данном контексте обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Токаева в Пакистан в феврале текущего года.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее мы уже рассказывали, что на имя президента Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции РК.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
