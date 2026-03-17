Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана
По данным пресс-службы Акорды за 17 марта 2026 года, премьер-министр Пакистана поздравил Токаева с успешным проведением республиканского референдума по принятию новой Конституции.
Шахбаз Шариф отметил историческое значение данного события, направленного на дальнейшее укрепление системы государственного управления, институциональной устойчивости и обеспечение благополучия граждан.
Премьер-министр Пакистана также подчеркнул, что результаты всенародного голосования отражают высокий уровень поддержки казахским народом проводимого Касым-Жомартом Токаевым курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны.
Далее Токаев поблагодарил премьер-министра за поздравления и высокую оценку итогов референдума.
Кроме того, собеседники с большим удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-пакистанского стратегического партнерства. В данном контексте обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Токаева в Пакистан в феврале текущего года.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
