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Политика

Появились эксклюзивные кадры кортежа Токаева из Самарканда

Появились эксклюзивные кадры кортежа Токаева из Самарканда, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 17:58 Фото: Instagram/adilbaltabayev
Казахстанский журналист Адиль Балтабаев 3 апреля 2025 года опубликовал видео с кортежем главы государства Касым-Жомарта Токаева из Самарканда, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивными кадрами автор и ведущий спецпроекта "Президент" поделился в своем Instagram.

"Детали работы Службы государственной охраны", – подписал одно из видео Балтабаев.

Также журналист рассказал, что кортеж главы государства сопровождает вертолет.

Подписчики Адиля с восторгом оценили кадры:

  • "Какая подача".
  • "Удачной встречи".

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 17:58
Как формируют кортеж Токаева

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд. В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Президент примет участие в саммите "Центральная Азия – Европейский союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз", а также встретится с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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