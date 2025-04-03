Появились эксклюзивные кадры кортежа Токаева из Самарканда
Фото: Instagram/adilbaltabayev
Казахстанский журналист Адиль Балтабаев 3 апреля 2025 года опубликовал видео с кортежем главы государства Касым-Жомарта Токаева из Самарканда, сообщает Zakon.kz.
Эксклюзивными кадрами автор и ведущий спецпроекта "Президент" поделился в своем Instagram.
"Детали работы Службы государственной охраны", – подписал одно из видео Балтабаев.
Также журналист рассказал, что кортеж главы государства сопровождает вертолет.
Подписчики Адиля с восторгом оценили кадры:
- "Какая подача".
- "Удачной встречи".
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Как формируют кортеж Токаева
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд. В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Президент примет участие в саммите "Центральная Азия – Европейский союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз", а также встретится с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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