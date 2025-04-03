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Политика

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд

Касым-Жомарт Токаев, Самарканд, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 16:19 Фото: akorda.kz
Сегодня, 3 апреля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Фото: akorda.kz

По данным пресс-службы Акорды, Токаев примет участие в саммите "Центральная Азия – Европейский союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз".

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", – добавили в пресс-службе Акорды.

Анонс визита Токаева в Узбекистан Акорда предоставила 1 апреля.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казахстан в конце марта 2025 года. На неформальной встрече главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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