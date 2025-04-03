Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд
В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Фото: akorda.kz
По данным пресс-службы Акорды, Токаев примет участие в саммите "Центральная Азия – Европейский союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз".
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
"Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", – добавили в пресс-службе Акорды.
Анонс визита Токаева в Узбекистан Акорда предоставила 1 апреля.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казахстан в конце марта 2025 года. На неформальной встрече главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества.