Токаев и Мирзиёев обсудили расширение взаимовыгодного партнерства
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 апреля провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев отметил исключительное значение предстоящего саммита "Центральная Азия – Европейский союз", а также выразил уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать развитию диалога региона с ЕС.
"Президенты подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, которая предоставила хорошую возможность рассмотреть состояние казахско-узбекских отношений и обозначить новые направления совместной работы", – говорится в сообщении.
Главы государств обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном и подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства по всему спектру двусторонних отношений.
Ранее на полях саммита "Центральная Азия – Европейский союз" 3 апреля состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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