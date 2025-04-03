Токаев и Мирзиёев обсудили расширение взаимовыгодного партнерства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 апреля провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев отметил исключительное значение предстоящего саммита "Центральная Азия – Европейский союз", а также выразил уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать развитию диалога региона с ЕС.

"Президенты подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, которая предоставила хорошую возможность рассмотреть состояние казахско-узбекских отношений и обозначить новые направления совместной работы", – говорится в сообщении.

Главы государств обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном и подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства по всему спектру двусторонних отношений.

Ранее на полях саммита "Центральная Азия – Европейский союз" 3 апреля состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

