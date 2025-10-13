#АЭС в Казахстане
Политика

Закон о банках, Строительный и Цифровой кодексы планируют принять до конца года в Казахстане

председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 14:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова. Президент был проинформирован о текущей деятельности палаты. Об этом 13 октября 2025 года стало известно из сайта Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Ерлан Кошанов, особое внимание депутаты уделяют своевременной и качественной законотворческой поддержке Посланий и поручений президента по развитию страны.

В настоящее время принято и направлено в Сенат 15 законов. Находятся на рассмотрении палаты 77 законопроектов. Строительный, Цифровой кодексы и Закон "О банковской деятельности" планируется принять до конца текущего года. Также ведется работа над законопроектами о выборах, защите прав потребителей, профилактике правонарушений. Депутатами инициированы поправки в закон о местном государственном управлении и самоуправлении, проекты законов по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, развития наукоемких территорий, охраны объектов историко-культурного наследия, государственной поддержки садоводческих товариществ.

Отмечается, что законотворческая работа идет открыто с участием общественности, экспертного сообщества и СМИ. Все фракции политических партий активно вносят свои предложения с учетом запросов своего электората. Наиболее значимые законопроекты рассматриваются на заседаниях Общественной палаты.

По словам спикера, депутаты активно работают над реализацией курса главы государства по развитию искусственного интеллекта. В конце сентября Мажилисом принят и направлен в Сенат Закон "Об искусственном интеллекте", а также проведены Парламентские слушания с участием отечественных и зарубежных экспертов.

По инициативе депутатов и министерства энергетики в Актау прошел Форум по развитию нефтегазового машиностроения. Принято решение о системном увеличении казахстанского содержания в закупках нефтегазового сектора. Депутаты будут держать этот вопрос на постоянном контроле.

Председатель Мажилиса также проинформировал об итогах работы в рамках парламентской дипломатии.

Так, состоялись официальные визиты в нашу страну председателей Великого Государственного Хурала Монголии и Государственного Собрания Венгрии. Активно действуют группы дружбы с парламентами многих стран, выстроен обмен законотворческим опытом, ведется работа по поддержке межгосударственных проектов. Депутаты плодотворно работают по линии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других многосторонних организаций.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял членов Парламентской группы дружбы "Швейцария – Казахстан".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
