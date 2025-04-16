Токаев: Казахстан должен быть готов к любому сценарию в мировой экономике
По информации Акорды, в ходе мероприятия был обсужден алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.
С докладами выступили премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также другие должностные лица заинтересованных органов.
Фото: akorda.kz
Президент особо отметил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития.
Фото: akorda.kz
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления предстоящей работы.
"Задача правительства – не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Президент также подчеркнул, что кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.
Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные стратегические направления, способные укрепить экономический, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны.
Было подчеркнуто, что планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана.
"Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов".Касым-Жомарт Токаев
Отдельное внимание во время совещания было уделено совершенствованию подходов в реализации денежно-кредитной политики и обеспечении финансовой стабильности государства.
По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений государственным органам.
14 апреля 2025 года президент Токаев встретился с офицерами и солдатами, успешно служившими в составе Национальных миротворческих сил и внесшими значительный вклад в укрепление международной безопасности. Тогда он заявил, что нынешняя ситуация в мире очень сложная. Происходят различные конфликты. К сожалению, по его словам, не все можно решить путем переговоров.