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Политика

Токаев освободил от должности посла Казахстана в Северной Македонии

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 10:09 Фото: akorda.kz
Сатыбалды Буршаков освобожден от должности посла Казахстана в Северной Македонии. Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Указом главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония".

Сатыбалды Буршаков родился 24 августа 1968 года в Западно-Казахстанской области. В 1993 году окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков. Стажировался в Академии иностранной службы в Исламской Республике Пакистан (1994) и Институте международных отношений "Клингендаль" в Королевстве Нидерландов (1995).

1993 г. – преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.

1993-1995 гг. – референт, атташе управления стран Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

1995-2000 гг. – атташе, третий секретарь, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике.

2000-2002 гг. – первый секретарь, советник департамента двустороннего сотрудничества, начальник отдела департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2002-2007 гг. – первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

2007-2011 гг. – заместитель заведующего, заведующий Отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

2011-2012 гг. – заведующий Отделом международных связей и протокола Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

2012-2017 гг. – заместитель Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО (Франция).

2018-2019 гг. – заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

29 марта 2019 года распоряжением главы государства назначен заведующим Центром внешней политики Администрации президента РК.

Затем занимал такие должности, как заведующий Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК (07.2019-2019), Чрезвычайный и полномочный посол РК в Государстве Израиль (09.2019-26.03.2024), Чрезвычайный и полномочный Посол РК в Республике Кипр по совместительству (10.2020-26.03.2024).

Послом Казахстана в Северной Македонии был назначен 26 марта 2024 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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