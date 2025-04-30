Токаев наградил ветерана дипслужбы Тлеухана Кабдрахманова орденом "Достық"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Тлеухана Кабдрахманова орденом "Достық" І степени, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 30 апреля 2025 года.

"Указом главы государства за большой вклад в осуществление внешней политики Республики Казахстан, установление и развитие дружественных отношений с зарубежными странами орденом "Достық" І степени награжден государственный деятель, ветеран дипломатической службы Тлеухан Кабдрахманов", – говорится в официальном сообщении.

Фото: sszi.kz

Тлеухан Кабдрахманов родился 29 апреля 1945 года в селе Терен-Кудук.

В 1973 году окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы по специальности "экономика и планирование народного хозяйства". В 1991 году – Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности ведущий специалист по экономическим методам управления.

С 1973 по 1991 годы занимал руководящие должности в Госплане Казахской ССР и Госкомитете по экономике.

В 1991-1993 годах – председатель Госкомитета по экономике Республики Казахстан, член правительства.

С 1993 по 2008 годы представлял Казахстан на международной арене в качестве чрезвычайного и полномочного посла в ряде стран, включая Францию, Японию, Узбекистан, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Также являлся постоянным представителем Казахстана при ЮНЕСКО.

Имеет почетные звания "Заслуженный работник дипломатической службы Республики Казахстан" и "Заслуженный деятель Казахстана".

24 апреля 2025 года в рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана указом Касым-Жомарта Токаева группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами.