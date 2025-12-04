#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
События

Токаев наградил высокого гостя из Европы орденом "Достық"

Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев, ЕС , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 18:47 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 4 декабря наградил президента Европейского совета Антониу Кошту орденом "Достық" I степени, сообщает Zakon.kz.

В ходе торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул выдающийся вклад Антониу Кошты в укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским союзом.

"С удовольствием отмечаю, что масштабы и глубина нашего двустороннего сотрудничества продолжают расширяться на протяжении многих лет, принося взаимные выгоды и открывая новые возможности для его дальнейшего укрепления. В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве – знакового документа, который стал краеугольным камнем отношений между Казахстаном и ЕС и свидетельством конструктивного и устремленного в будущее взаимодействия. Г-н президент Кошта, ваше активное личное участие сыграло ключевую роль в продвижении этого взаимовыгодного сотрудничества. Вы – надежный друг Казахстана и выдающийся государственный деятель мирового масштаба. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Европе и развитию плодотворного сотрудничества с партнерами по всему миру", – сказал глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Антониу Кошты в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС.


"Для меня большая честь вручить вам, г-н президент, орден "Достық" I степени. Убежден, что эта высокая награда станет ярким символом прочной дружбы между Казахстаном и Европейским союзом и отразит нашу искреннюю признательность за ваш выдающийся вклад и ответственное руководство. Уверен в дальнейшем успешном развитии партнерства между Казахстаном и ЕС, а также упрочении связывающих нас уз дружбы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Акорде 4 декабря состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который впервые посещает Казахстан с официальным визитом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Токаев наградил Халиму Якоб орденом "Достық" I степени
14:31, 22 мая 2023
Токаев наградил Халиму Якоб орденом "Достық" I степени
Токаев наградил Жапарова орденом "Достық"
14:16, 19 апреля 2024
Токаев наградил Жапарова орденом "Достық"
Токаев наградил Орбана орденом "Достық"
14:36, 02 ноября 2023
Токаев наградил Орбана орденом "Достық"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: