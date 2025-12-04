Токаев наградил высокого гостя из Европы орденом "Достық"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 4 декабря наградил президента Европейского совета Антониу Кошту орденом "Достық" I степени, сообщает Zakon.kz.

В ходе торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул выдающийся вклад Антониу Кошты в укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским союзом.

"С удовольствием отмечаю, что масштабы и глубина нашего двустороннего сотрудничества продолжают расширяться на протяжении многих лет, принося взаимные выгоды и открывая новые возможности для его дальнейшего укрепления. В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве – знакового документа, который стал краеугольным камнем отношений между Казахстаном и ЕС и свидетельством конструктивного и устремленного в будущее взаимодействия. Г-н президент Кошта, ваше активное личное участие сыграло ключевую роль в продвижении этого взаимовыгодного сотрудничества. Вы – надежный друг Казахстана и выдающийся государственный деятель мирового масштаба. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Европе и развитию плодотворного сотрудничества с партнерами по всему миру", – сказал глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Антониу Кошты в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС.





"Для меня большая честь вручить вам, г-н президент, орден "Достық" I степени. Убежден, что эта высокая награда станет ярким символом прочной дружбы между Казахстаном и Европейским союзом и отразит нашу искреннюю признательность за ваш выдающийся вклад и ответственное руководство. Уверен в дальнейшем успешном развитии партнерства между Казахстаном и ЕС, а также упрочении связывающих нас уз дружбы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Акорде 4 декабря состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который впервые посещает Казахстан с официальным визитом.

