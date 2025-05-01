Токаев поздравил премьер-министра Канады
Как отмечено в Telegram-канале Акорды, глава государства отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой, а также подтвердил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.
На досрочных всеобщих выборах в Канаде, прошедших на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "51-м штате", победу одержала Либеральная партия во главе с премьер-министром Марком Карни. Партия под руководством Карни получила 168 из 343 мест в федеральном парламенте, однако не достигла необходимого порога в 172 мандата для формирования однопартийного правительства.
Ранее Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана. Со слов президента, этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием.