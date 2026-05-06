Политика

Касым-Жомарт Токаев присвоил генеральские звания: кто получил повышение

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 15:33 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 6 мая 2026 года, присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины военнослужащим и сотрудникам силовых структур, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов" опубликовала пресс-служба Акорды.

Так, президент Касым-Жомарт Токаев постановил присвоить:

  • воинское звание генерал-лейтенант: Балтабекову Ансагану Скендеровичу;
  • специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности: Тулеуову Асхату Калмагамбетовичу;
  • классный чин государственный советник юстиции 2 класса: Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;
  • воинское звание генерал-майор: Аманбаеву Маргулану Топашевичу, Ботабаеву Алтаю Уалихановичу, Мырзахметову Айдосу Сәкенұлы, Хасенову Жумабеку Хасеновичу;
  • воинское звание генерал-майор авиации: Еспаганбетову Тимуру Толегеновичу;
  • специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Дуйсенову Марату Жакановичу, Укенову Саламату Хамитовичу;
  • специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Балгабаеву Ерболату Темирбулатовичу, Жунусову Арману Оразовичу, Остроумову Руслану Игоревичу;
  • специальное звание генерал-майор полиции: Мукашеву Нурсултану Маратовичу;
  • классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Куттукову Руфату Бауыржановичу, Мухаметжанову Алмазу Ораловичу.

Ранее сообщалось, что ряд казахстанцев получили из рук Токаева ордена и медали – указ и полный список награжденных можно прочитать здесь.

