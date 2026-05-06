Касым-Жомарт Токаев присвоил генеральские звания: кто получил повышение
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 6 мая 2026 года, присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины военнослужащим и сотрудникам силовых структур, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов" опубликовала пресс-служба Акорды.
Так, президент Касым-Жомарт Токаев постановил присвоить:
- воинское звание генерал-лейтенант: Балтабекову Ансагану Скендеровичу;
- специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности: Тулеуову Асхату Калмагамбетовичу;
- классный чин государственный советник юстиции 2 класса: Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;
- воинское звание генерал-майор: Аманбаеву Маргулану Топашевичу, Ботабаеву Алтаю Уалихановичу, Мырзахметову Айдосу Сәкенұлы, Хасенову Жумабеку Хасеновичу;
- воинское звание генерал-майор авиации: Еспаганбетову Тимуру Толегеновичу;
- специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Дуйсенову Марату Жакановичу, Укенову Саламату Хамитовичу;
- специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Балгабаеву Ерболату Темирбулатовичу, Жунусову Арману Оразовичу, Остроумову Руслану Игоревичу;
- специальное звание генерал-майор полиции: Мукашеву Нурсултану Маратовичу;
- классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Куттукову Руфату Бауыржановичу, Мухаметжанову Алмазу Ораловичу.
