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Политика

Токаев возложил цветы к мемориальному комплексу Алии Молдагуловой

Токаев, цветы, мемориальный комплекс, Алия Молдагулова, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 14:09 Фото: akorda.kz
25 июня 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актобе и первым делом возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания, сообщает Zakon.kz.

В Акорде уточнили, что в 2025 году в Казахстане отмечают 100-летие со дня рождения прославленной дочери казахского народа.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Также президент встретился с представителями общественности Актюбинской области.

Фото: akorda.kz

"Алия Молдагулова – храбрая дочь казахского народа. Сегодня я специально приехал по случаю ее 100-летия, чтобы почтить ее память. Выражаю вам всем благодарность. Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом. Алия – доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Далее он подчеркнул, что в нынешнее нестабильное время важно сохранять сплоченность и единство.

Ранее сообщалось, что глава государства примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе "Айбын".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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