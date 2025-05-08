Какие улицы перекроют 9 мая в Алматы
Фото: Zakon.kz
В рамках проведения праздничной церемонии возложения цветов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 мая 2025 года в районе парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев Алматы будет временно ограничено движение транспорта, сообщает Zakon.kz.
Полный список временных изменений в схемы движения 34 маршрутов выглядит так:
- №5 в северном направлении – пр. Достык – ул.Казыбек би – ул. Кунаева – пр.Раймбека – ул. Жангильдина – ул.Макатаева – далее по схеме;
- №5 в обратном направлении – ул. Жибек Жолы – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – далее по схеме;
- №5А в северном направлении – пр. Достык – ул.Казыбек би – ул. Кунаева – пр.Раймбека – ул. Жангильдина – ул.Макатаева – далее по схеме;
- №5А в обратном направлении – ул. Жибек Жолы – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – далее по схеме;
- №5Б в северном направлении – пр. Достык – ул.Казыбек би – ул. Кунаева – пр.Раймбека – ул. Жангильдина – ул.Макатаева – далее по схеме;
- №5Б в обратном направлении – ул. Жибек Жолы – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – далее по схеме;
- №7 в южном направлении – ул.Каирбекова – ул. Жибек Жолы – ул. Калдаякова – далее по схеме;
- №7 в обратном направлении – без изменений;
- №13 – В южном направлении – ул. Кунаева – до КП (Кунаева Райымбека);
- №13 – В обратном направлении – Начало с КП (Кунаева Райымбека) – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – пр.Райымбека – далее по схеме; Перенос КП.
- №17- В западном направлении – ул. Жангильдина – ул. Макатаева – далее по схеме;
- №17 – В обратном направлении – без изменений;
- №21 – В южном направлении – пр. Райымбека – пр.Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – ул. Калдаякова – далее по схеме;
- №21 – В обратном направлении – ул.Калдаякова – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Райымбека – далее по схеме;
- №22 – В западном направлении – ул. Матаева – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – далее по схеме;
- №22 – В обратном направлении – ул. Гоголя – ул.Кунаева – ул. Макатаева – далее по схеме;
- №29 – В южном направлении – пр. Суюнбая – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толеби – далее по схеме;
- №29 – В обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Райымбека – далее по схеме;
- №42- В южном направлении – ул. Макатаева – ул. Кунаева – далее по схеме;
- №42 – В обратном направлении – без изменений;
- №43 – В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – до КП (Оздоровительный комплекс Арасан). Перенос КП.
- №43 – В обратном направлении – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Абылай Хана – ул. Толе би – далее по схеме;
- №60 – В западном направлении – ул. Богенбай батыра – до КП (Ул. Костеева). Перенос КП;
- №60 – В обратном направлении – ул. Калдаякова – Толе би – далее по маршруту;
- №63 – В южном направлении – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по маршруту;
- №65 – В северном направлении – пр. Достык – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Райымбек – далее по схеме;
- №65 – В обратном направлении – пр Райымбека – пр. Абылай Хана – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме;
- №66- В северном направлении – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – пр. Достык – до КП (Достык/Толе би). Перенос КП.
- №66 – В обратном направлении – начало с КП (Достык/Толе би) – далее по схеме;
- №71 – В южном направлении – ул Жангильдина – ул. Макатаева – далее по схеме;
- №71 – В обратном направлении без изменений;
- №107 – В северном направлении – ул. Калдаякова – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – далее по схеме;
- №107 – В обратном направлении – ул. Абдулиных – ул. Жибек Жолы – ул. Калдаякова – ул. Макатаева – пр. Абылай хана – ул. Толе би – ул. Калдаякова – далее по схеме;
- № 111 – В северном направлении – ул. Кабанбай батыра – до КП (Детсский сад). Перенос КП.
- №111 – В обратном направлении – Начало с КП (Детский сад) – ул. Калдаякова – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Кабанбай батыра – далее по схеме;
- №114 -В северном направлении – ул. Толеби – пр. Назарбаева – ул. Макатаева далее по схеме;
- №114 – В обратном направлении – ул. Каирбекова – ул. Жибек Жолы – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
- №117 – В южном направлении – ул. Макатаева – далее по схеме;
- №117 – В обратном направлении – без изменений;
- №118 – В восточном направлении – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – до КП (Оздоров. Комплекс Арасан). Перенос КП.
- №118 – В обратном направлении – начало с КП (Оздоров. Комплекс Арасан) – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
- №121 – В южном направлении – ул. Жангельдина – ул. Макатаева – пр. Абылай хана – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме;
- №121 – В обратном направлении – пр. Достык – ул. Толе би – ул. Макатаева – далее по схеме маршрута;
- №126 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Райымбека – ул. Жангильдина – далее по схеме;
- № 126 – В обратном направлении – ул. Макатаева – ул. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
- №129 – В южном направлении – ул. Кунаева – ул. Макатаева – до КП (ул. Тулебаева). Перенос КП;
- №129 – В обратном направлении – КП (ул. Тулебаева) – ул. Макатаева – пр. Абылай хана – пр. Райымбека – далее по схеме;
- №141 – В восточном направлении – пр. Райымбека – пр. Абылай хана – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме;
- №141 – В обратном направлении – пр. Достык – ул. Толе би – пр. Абылай хана – пр. Райымбека -далее по схеме;
- № 249- в западном направлении – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – до КП (ул. Абдулиных);
- №249 – В обратном направлении с КП (ул. Абдулиных) – далее по схеме;
- №29Р- В северном направлении – ул. Калдаякова – ул. Толе би – пр. Достык – до КП (ул. Жамбыла);
- №29Р – В обратном направлении – Начало с КП (ул. Жамбыла) – далее по схеме;
- ТП1 – В восточном направлении – ул. Гоголя – разворот ул. Тулебаева;
- ТП1 – В обратном направлении ул. Гоголя – далее по маршруту;
- ТП9 – В северном направлении – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме;
- ТП11 – В северном направлении – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме;
- ТП12 – В восточном направлении – ул. Гоголя – разворот ул. Тулебаева;
- ТП12 – В обратном направлении ул. Гоголя – далее по маршруту;
- ТП19 – В северном направлении – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме;
- ТП25 – В северном направлении – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме.
Также водителям стоит обратить внимание на то, что:
"С 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц: Кунаева – Жибек жолы – Казыбек би – Барибаева. На этом участке также будет временно закрыта парковка".
Кроме того, в указанный период будет полностью перекрыта улица Гоголя от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Кунаева:
"Убедительно просим не оставлять автомобили вдоль улицы на этот период".
Для удобства участников мероприятия будет организована бесплатная развозка от парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев в одном направлении по следующим маршрутам:
- пр. Достык (между ул. Толе би и ул. Казыбек би) – Площадь Абая – Центральный стадион;
- ул. Калдаякова (южнее ул. Гоголя) – Халык Арена;
- ул. Гоголя (уг. ул. Кунаева) – проспект Райымбек батыра / улица Абылай хана;
- ул. Кунаева (между ул. Гоголя и ул. Казыбек би) – рынок "Сәлем";
- ул. Гоголя (западнее ул. Калдаякова) – Алматы Арена.
"Просим учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные направления движения".Пресс-служба акимата Алматы
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