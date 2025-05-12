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Политика

Болат Бекнияз освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов

Болат Бекнияз освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 15:54 Фото: primeminister.kz
Болат Бекнияз освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из сайта правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Бекнияз Болат Кабыкенулы освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК в связи с достижением пенсионного возраста", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

В свою очередь в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК отметили, что Болат Бекнияз более 40 лет проработал в сфере гидрогеологии и водного хозяйства.

Трудовой путь начал в 1984 году инженером Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

В разные годы работал на руководящих должностях в Комитете геологии и охраны недр, Комитете по водным ресурсам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, АО "Евразийский центр воды" и секретариате Совета безопасности. Был заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК и директором Исполнительной Дирекции Международного Фонда спасения Арала в Казахстане.

Кандидат географических наук. В октябре 2024 года указом главы государства Болат Бекнияз был награжден орденом "Құрмет".

Первым вице-министром водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз стал в октябре 2023 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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