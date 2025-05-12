Болат Бекнияз освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из сайта правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Бекнияз Болат Кабыкенулы освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК в связи с достижением пенсионного возраста", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

В свою очередь в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК отметили, что Болат Бекнияз более 40 лет проработал в сфере гидрогеологии и водного хозяйства.

Трудовой путь начал в 1984 году инженером Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

В разные годы работал на руководящих должностях в Комитете геологии и охраны недр, Комитете по водным ресурсам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, АО "Евразийский центр воды" и секретариате Совета безопасности. Был заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК и директором Исполнительной Дирекции Международного Фонда спасения Арала в Казахстане.

Кандидат географических наук. В октябре 2024 года указом главы государства Болат Бекнияз был награжден орденом "Құрмет".

Первым вице-министром водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз стал в октябре 2023 года.