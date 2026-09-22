Арсен Жаканбаев стал вице-министром водных ресурсов и ирригации Казахстана

Арсен Жаканбаев назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба правительства сообщила, что постановлением правительства Республики Казахстан Жаканбаев Арсен Арманович назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации.

Арсен Жаканбаев родился в 1988 году в Алматинской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2010 году специалистом ГУ "Зональный гидрогеологическо-мелиоративный центр".

С 2012 по 2013 гг. – инженер-проектировщик Кызылординского филиала РГУ "Казводхоз".

2013-2014 гг. – ведущий специалист РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов" в г. Караганде.

2014-2017 гг. – главный эксперт Комитета по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов (позже Министерства сельского хозяйства).

2017-2018 гг. – главный эксперт управления Департамента бюджетных инвестиций и развития ГЧП Министерства национальной экономики РК.

2018 г. – руководитель Управления развития групповых водопроводов Комитета водных ресурсов МСХ РК.

2019 г. – руководитель Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета водных ресурсов МСХ РК.

2020-2021 гг. – руководитель Управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

2021-2023 гг. – директор Департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С июля 2023 года по настоящее время был директором Департамента водной политики Министерства экологии и природных ресурсов РК.

13 ноября 2023 года сообщалось, что Арсен Жаканбаев возглавил Комитет водного хозяйства.