Арсен Жаканбаев стал вице-министром водных ресурсов и ирригации Казахстана
Пресс-служба правительства сообщила, что постановлением правительства Республики Казахстан Жаканбаев Арсен Арманович назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации.
Арсен Жаканбаев родился в 1988 году в Алматинской области.
Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал в 2010 году специалистом ГУ "Зональный гидрогеологическо-мелиоративный центр".
С 2012 по 2013 гг. – инженер-проектировщик Кызылординского филиала РГУ "Казводхоз".
2013-2014 гг. – ведущий специалист РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов" в г. Караганде.
2014-2017 гг. – главный эксперт Комитета по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов (позже Министерства сельского хозяйства).
2017-2018 гг. – главный эксперт управления Департамента бюджетных инвестиций и развития ГЧП Министерства национальной экономики РК.
2018 г. – руководитель Управления развития групповых водопроводов Комитета водных ресурсов МСХ РК.
2019 г. – руководитель Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета водных ресурсов МСХ РК.
2020-2021 гг. – руководитель Управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
2021-2023 гг. – директор Департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
С июля 2023 года по настоящее время был директором Департамента водной политики Министерства экологии и природных ресурсов РК.
13 ноября 2023 года сообщалось, что Арсен Жаканбаев возглавил Комитет водного хозяйства.