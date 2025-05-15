Акорда сделала заявление касательно дня рождения Касым-Жомарта Токаева

17 мая 2025 года президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнится 72 года. В связи с этим в пресс-службе Акорды сделали важное заявление, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному заявлению за 15 мая 2025 года:

"В связи с днем рождения главы государства Касым-Жомарта Токаева не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий. Президент не отмечает эту дату".

Еще в 2020 году Берик Уали рассказывал, что глава государства "не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей".

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы.